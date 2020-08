Da Forlì a Monaco di Baviera in poco più di un'ora: il Ridolfi ufficializza la prima compagnia aerea

FA.srl, la società che gestisce l'aeroporto Ridolfi di Forlì, ufficializza il primo volo. E' stato annunciato l'accordo con Air Dolomiti, compagnia aerea italiana del Gruppo Lufthansa: dal primo dicembre la città mercuriale sarà collegata con Monaco di Baviera. Resi noti anche gli orari: il lunedì, mercoledì e venerdì da Monaco a Forlì con decollo alle 8 ed atterraggio alle 9.10, mentre da Forlì a Monaco dalle 9.50 alle 11; mentre il martedì e giovedì decollo da Monaco alle 17.50 ed atterraggio alle 19 e decollo dal Ridolfi alle 19.40 ed arrivo a Monaco alle 20.50.

Per i questi voli la compagnia offre tariffe a partire da 149 euro andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Per incoraggiare una ripresa quanto più rapida degli spostamenti, Air Dolomiti desidera agevolare i passeggeri proponendo elastiche condizioni di rebooking: con un supplemento di 70 euro sarà infatti possibile effettuare modifiche anche per le tariffe Economy Light e Business Saver.

"La proposta voli da Forlì sull’hub di Monaco di Baviera è una conferma della volontà di ampliare la nostra offerta e garantire a chi viaggia un ventaglio di alternative sempre più composto ed efficiente - afferma Joerg Eberhart Presidente & Ceo di Air Dolomiti - grazie alla collaborazione con nuovi aeroporti sarà dunque possibile raggiungere non solo la Baviera ma anche tutte le destinazioni previste dalle molteplici connessioni offerte da Lufthansa".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"F.A. s.r.l. ringrazia Air Dolomiti per la fiducia manifestata nei confronti del nostro aeroporto – dichiara Giuseppe Silvestrini, presidente di F.A. srl – permettendo di collegare l’intera Romagna al mondo attraverso l’hub di Monaco di Baviera. La Romagna e la Baviera sono due paesi da sempre turisticamente vicini e con questo collegamento potranno ulteriormente arricchire le opportunità di interscambio commerciale e culturale". Maggiori informazioni sono disponibili sul sito di Air Dolomiti www.airdolomiti.it