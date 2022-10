Il caseificio forlivese porta nella fiera internazionale di Parigi il Fossa e lo Scoparolo romagnoli

Quest?anno il Caseificio L?Antica Cascina di Forlì è tornato a partecipare alla fiera internazionale Sial 2022 di Parigi, pr promuovere il Made in Italy e soprattutto per valorizzare le qualità dei formaggi tipici romagnoli. Si tratta di uno dei più grandi eventi internazionali per il food, che riunisce 7.200 espositori del Food & Beverage provenienti da 190 Paesi in un unico luogo. Uno spazio di confronto, dibattito e condivisione sulle sfide, tendenze e good practice della filiera alimentare.

I prodotti della tradizione romagnola - come il famoso Formaggio di Fossa di Sogliano D.O.P e lo Squacquerone di Romagna D.O.P, insieme al Vero Formaggio Scoparolo dell?Antica Cascina - hanno conquistato i palati dei più esperti buyer internazionali. "Da alcuni mesi un vivo entusiasmo accompagna il team interno in un percorso di profondo rinnovamento. Si è sentita la necessità di rappresentare l'azienda in un modo nuovo, che lasciasse trasparire la passione ed i valori che hanno portato l?Antica Cascina a festeggiare i 25 anni di attività e che raccontasse ancora meglio i prodotti e la loro qualità, riconosciuta nel mondo caseario, nel territorio e dai consumatori", spiega una nota dell'azienda. Sono nati così il nuovo logo, sito, e un importante restyling della comunicazione, a partire dal packaging fino allo storytelling sui canali social.