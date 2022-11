Aperta 17 anni fa, è punto di riferimento degli abitanti del paese: il sindaco alla scoperta dei segreti della lavanderia

Continua il ciclo di visite nelle aziende del territorio del sindaco Roberto Cavallucci. Accompagnati da Luca Morigi, Mauro Collina ed Elena Zanetti, rispettivamente presidente, segretario e referente territoriale di Confartigianato Forlì, il primo cittadino e l’assessore alle attività economiche Simona Zuccherelli hanno portato un saluto alla gentile e sorridente Bertaccini Maria Grazia (Mary) titolare della Lavanderia 2M situata in Via San Giovanni 3 a Meldola.

“Questa attrezzata lavanderia, aperta diciassette anni fa, è punto di riferimento per tanti cittadini meldolesi e non solo a cui Mary non manca di dispensare consigli e informazioni per il lavaggio dei diversi tessuti. - afferma Cavallucci -. Visitando i locali abbiamo appreso come funziona l’intera catena del lavaggio; tecnologie attuali e d’avanguardia caratterizzano questa attività che serve una clientela che necessita di un servizio di lavaggio, asciugatura e stiratura. Mary, entusiasta del suo lavoro, conduce con sapienza ed esperienza l’attività, dal lunedì al sabato, insieme alla giovane nuora, Geanina Elena Cucu cordiale ed allegra, a cui ha rivelato trucchi e segreti per abiti sempre perfetti”.