Approda a pochi passi dal centro anche la quarta grande catena dell'elettronica: "Apertura entro l'anno"

"L’Emilia-Romagna rappresenta per noi una delle regioni più rilevanti e per questo colgo l’occasione per annunciare un ulteriore importante investimento che interesserà una delle città più colpite dall’alluvione, ovvero Forlì, dove entro l’anno sarà inaugurato il primo MediaWorld del capoluogo. Come per Ravenna intendiamo offrire un presidio di tecnologia e innovazione a tutta la cittadinanza che, cosa non secondaria, implicherà nuove opportunità d’impiego e d’indotto locale". Così Guido Monferrini, amministratore delegato di MediaWorld annuncia ufficialmente l'apertura del megastore dedicato alla vendita di prodotti tecnologici in città.

MediaWorld andrà ad occupare i locali appena lasciati liberi da Brico Center di viale Vittorio Veneto, un "addio" che era stato non privo di malumori dal momento che il centro storico, con questo trasloco, veniva sguarnito del suo principale negozio di bricolage e ferramenta, a vantaggio del polo commerciale costruito in periferia, dove Brico Center aprirà a breve, un polo sempre più attrattivo dal punto di vista commerciale e che è stato battezzato Formì (avrà 24 tra megastore e aree di bar e ristoranti).

Mediaworld ha affisso volantini sulle vetrate della nuove sede di viale Vittorio Veneto in cui segnala la ricerca di personale. All'interno procedono i lavori di allestimento. Si tratta dell'ultima grande catena che ancora mancava in città per quanto riguarda i megastore di telefoni, elettrodomestici e altre apparecchiature digitali. A fine giugno ha aperto Trony (al Ronco), mentre giovedì Euronics al nuovo parco commerciale a ridosso del casello dell'A14. Nel giro degli ultimi quattro mesi, quindi, c'è stato un sostanziale raddoppio dell'offerta in questo comparto commerciale che vedeva solo all'inizio dell'anno come maggiori operatori Unieuro (con due punti vendita) e Comet.