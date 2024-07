Conto alla rovescia per il market tanto atteso dai cittadini del forese: "Una sfida che cogliamo con passione"

Giovedì alle 8.30, il punto vendita Crai di Villafranca di via Lughese aprirà le porte al pubblico con una nuova veste. In programma una speciale inaugurazione – in cui non mancherà un buffet con l’amata piadina romagnola – per il supermercato che, dopo la chiusura del 2022, si riproporrà alla comunità locale sotto l’insegna Crai. Lo store avrà uno spazio di vendita di circa 200 metri quadrati, con un’estesa area dedicata al reparto del fresco, che comprende ortofrutta, latticini, surgelati e la macelleria take-away.

I clienti avranno a disposizione un assortimento di oltre 2mila referenze, di cui 750 a marchio Crai. Fiore all’occhiello del negozio sarà la selezione di prodotti del territorio, tra cui il vino sfuso di “Cantina Forlì Predappio” e lo squacquerone del “caseificio Mambelli”. Tra i servizi offerti: gift card, ricariche telefoniche, consegna della spesa a domicilio e un parcheggio con 15 posti auto.

"Quello che sta per iniziare è un progetto ambizioso e una sfida che accolgo con passione ed entusiasmo - dichiara Manuel Celli, titolare del supermercato -. Sono certo che con la guida di una realtà e un marchio solido come Crai l’attività saprà rispondere appieno alle esigenze della clientela di Villafranca, che troverà da noi un’offerta di prim’ordine e un servizio di fiducia".

"Investire nel territorio con un nuovo punto vendita Crai per noi significa offrire il meglio dell’Italia, essere ancora più vicini ai nostri clienti e saper garantire la migliore qualità e il servizio più attento possibile - commenta Martina Perin, Responsabile Marketing Ama Crai Est -. Siamo sicuri che il supermercato di Villafranca di Forlì diventerà un riferimento insostituibile per la comunità".