La nuova frontiera dell'alimentazione: è made in Forlì la prima app al mondo per gustare piatti "keto gourmet"

Dall’unione dell’esperienza di un naturopata esperto di alimentazione e di due imprenditori digitali, nasce a Forlì la Startup innovativa E-Keto Food Srls, la prima piattaforma digitale che porta nelle tavole delle persone a pranzo e cena, piatti Gourmet Chetogenici. Il presidente della Startup, Alessandro Zaccheroni, spiega il perchè di questa scelta: "La scienza ha dimostrato che il passaggio dalla combustione degli zuccheri alla combustione dei grassi come fonte principale di energia porta grandi benefici alla salute, dalla perdita di peso in eccesso alla prevenzione e cura di malattie croniche che si stanno diffondendo sempre di più, fra cui diabete e cancro".

"Oggi sempre più persone hanno conoscenze nutrizionali per riprendere il controllo del proprio benessere e lo dimostra il fatto che nel 2019 la frase "come andare in chetosi" è stata la seconda ricerca legata al benessere, più effettuata su Google - afferma il naturopata Dino Sintoni -. Keto è uno stile di vita sempre più diffuso. Molte aziende nel settore alimentare producono alimenti low carb o iperproteici sofisticando spesso le materie prime con sostanze chimiche presentandoli come chetogenici. Il vero chetogenico, invece, è il risultato di proporzioni di materie prime di alta qualità. Noi ci siamo basati su queste precise proporzioni per costruire veri piatti chetogenici gourmet".

"Il successo del Keto Lifestyle è legato al fatto che questa alimentazione ‘brucia grassi’ non solo fa stare bene, ma può essere anche gustosa - aggiunge la dottoressa Ilira Fingjilli - e, proprio per il fatto che spesso mangiare in modo sano è associato a sacrifici e poco gusto, noi abbiamo studiato piatti gourmet sani e gustosi al tempo stesso, realizzati con materie prime di alta qualità. Piatti realizzati con ingredienti di alta qualità come salmone, avocado, mora romagnola, mazzancolle per citarne alcuni. Questi sono solo alcuni esempi perché il nostro menù cambierà di frequente per far scoprire nuovi sapori unici. Insomma ce n’è per tutti i gusti".

Una nuova azienda che nasce in un momento storico particolare, condizionato dalla pandemia da covid-19: "Con la mia azienda, la Portalidea Srl, sviluppiamo da tempo Applicazioni mobile dedicate al settore Food in tutta Italia ed abbiamo visto che, proprio in questo periodo di difficoltà, i nostri clienti che hanno realizzato la propria App per gestire meglio il Delivery sono riusciti a lavorare con minore disagio ed a mantenere i fatturati ad ottimi livelli, proprio grazie all’utilizzo della App stessa - spiega il presidente Zaccheroni -. Questa esperienza pluriennale nel settore ci ha permesso di ideare SoKeto.it – Your Vitality Food, la prima App al mondo che permette di ordinare piatti chetogenici e riceverli direttamente a casa o sul lavoro. Grazie alla preziosa collaborazione dell’agricoltore nonché cuoco Marzio Antolini, abbiamo aperto il primo punto pilota a Cesena e presto consegneremo anche a Forlì, Forlimpopoli, Bertinoro, Cesenatico e Savignano".

Il presidente della startup illustra quindi gli obiettivi: il principale " è quello di essere presenti in tutta la Romagna e nelle principali città italiane entro fine 2021. Il modello di business è basato sulle Ghost Kitchen, è possibile iniziare una nuova attività con l’opportunità di entrare in un progetto importante ed esclusivo, quindi, inizieremo a breve la selezione di persone e attività che vogliano entrare a far parte del mondo SoKeto.it". Per il periodo natalizio, conclude Zaccheroni, "stiamo preparando anche dei Menù per Natale e Capodanno, sempre in stile keto, vegetariani, a base di pesce e di carne perché mangiare bene e con gusto è molto importante". E’ possibile scaricare la App per iOS e Android cercando SoKeto sugli store o visitando il sito www.soketo.it.