Apre una nuova agenzia per badanti, colf e baby sitter '24 ore su 24'

Un'altra apertura in una regione, l'Emilia Romagna, che ha già accolto positivamente le filiali del gruppo, a conferma di una necessità sempre più concreta e reale in un settore bisognoso di figure professionali, preparate e certificate. Sarà inaugurata ufficialmente il 14 giugno, a Forlì, la nuova sede di Gallas Group in viale Vittorio Veneto 125; un ufficio che garantirà all'intera città romagnola ed al suo popoloso la ricerca di badanti conviventi “h24”, di assistenti a ore, di colf e babysitter. Un servizio di particolare rilevanza in un settore così delicato come quello che tocca la salute e il benessere dei “nostri” anziani, tanto più in un periodo in cui le persone più fragili hanno patito le conseguenze più drammatiche della pandemia.

“In questi mesi così complessi - raccontano i titolari - abbiamo avvertito la necessità in molte regioni italiane di una struttura come la nostra e proprio per questo abbiamo deciso nel corso del 2021 di aprire nuove sedi nel Nord e nel Centro Italia. Siamo convinti che anche a Forlì, così come è avvenuto nelle altre località in cui ci siamo espansi, la risposta della clientela sarà positiva e confidiamo anche in questo territorio di riuscire a congiungere le necessità impellenti di chi cerca un sostegno famigliare e quelle di chi è disponibile a garantire la propria professionalità in ambito assistenziale”.

Lo sbarco in Romagna di questa nuova realtà garantirà numerose opportunità di impiego non solo per i dipendenti diretti, ma anche e soprattutto per almeno 200 fra badanti, colf e babysitter, che saranno inserite in ambito domestico. Un'offerta numericamente significativa, specie poi in un periodo in cui, anche a causa della pandemia, la disoccupazione su scala nazionale è aumentata e le possibilità di trovare un impiego stabile e ben retribuito sono calate.