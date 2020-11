Apre una nuova farmacia a San Colombano, taglio del nastro per il nuovo servizio alla frazione

Lunedì apre al pubblico la nuova farmacia di San Colombano. Il farmacista Alberto Cavenago sarà pronto ad accogliere i clienti con il proprio staff nei nuovi locali della farmacia situata nella frazione neldolese sulla Strada Provinciale 4 “Bidentina”(lato destro direzione Santa Sofia). Il Sindaco di Meldola Roberto Cavallucci ha ricordato, in occasione del taglio del nastro inaugurale, l’importante ruolo delle farmacie come servizio essenziale per la cura e la tutela della salute dei cittadini. Ha inoltre espresso la soddisfazione dell’ Amministrazione Comunale per questa nuova apertura che permetterà all'abitato di San Colombano di usufruire di un servizio importante.