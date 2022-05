Tante incombenze per chi sogna di aprire una nuova attività, Cna avvia una serie di webinair

Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare, recita un famoso proverbio. Lo sa bene chi decide di aprire un’impresa: tra adempimenti burocratici, business plan, specificità dei diversi settori e sfide del mercato, gli ostacoli da fronteggiare non mancano di certo. Per aiutare aspiranti imprenditrici e imprenditori del territorio a seguire la giusta rotta tornano i webinar di Creaimpesa Lab, l’innovativo servizio di Cna Forlì-Cesena che sostiene in modo concreto chi sogna di avviare una nuova attività o ha appena compiuto i primi passi.

Il nuovo ciclo di appuntamenti online vedrà coinvolti come sempre i responsabili di settore del mondo Cna per offrire una panoramica dettagliata sul tema del giorno oltre a dati aggiornati sulle opportunità di ciascun comparto professionale.

Le nuove opportunità d’impresa nel settore benessere saranno al centro del primo webinar in programma martedì 17 maggio: il focus sarà sulla novità normative riguardanti la possibilità di affitto di poltrone o cabine da parte di parrucchieri ed estetisti. Interverranno il responsabile Cna Benessere e Sanità Daniele Mazzoni e il responsabile del Servizio Fiscale Cna Maurizio Zoli.

Martedì 24 maggio si parlerà dei vantaggi del regime forfetario per le nuove imprese insieme alla consulente del Servizio Fiscale Cna Laura Ghetti. Spazio, dunque, a tutte le opportunità di questo regime fiscale, spaziando dal suo funzionamento ai potenziali beneficiari fino ai casi in cui conviene davvero e alle novità sulla fattura elettronica che saranno introdotte nel corso del 2022.

“Aprire una Iad – Impresa Alimentare Domestica” è il titolo del webinar in programma per martedì 31 maggio: il responsabile del Servizio Creaimpresa Cna Marco Laghi e la responsabile CNA Agroalimentare Laura Pedulli spiegheranno in quali casi sia possibile trasformare la propria passione e abilità in cucina in un lavoro in piena regola da svolgere all’interno delle mura domestiche.

L’ultimo webinar, fissato per martedì 7 giugno, sarà dedicato alle leve di marketing più efficaci a promuovere una start up: il responsabile del Servizio Creaimpresa Cna Marco Laghi e la responsabile Comunicazione e Marketing Cna Veronica Bridi sveleranno ai partecipanti come costruire una strategia mirata a far decollare una nuova impresa, dando spazio alle testimonianze di chi è riuscito a trasformare la propria idea di business in un’attività di successo.