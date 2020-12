Aprire un bar, una pizzeria o altro: un webinar di Cna dedicato ad aspiranti e neo imprenditori

Ultimi giorni per iscriversi al webinar sul tema “Aprire un’attività nel settore alimentare”, promosso da Cna Forlì-Cesena che si terrà giovedì alle 17.30. Si tratta del terzo e ultimo appuntamento del ciclo di webinar organizzati da Cna dedicato agli aspiranti e neo imprenditrici e imprenditori. Sono numerose le nuove attività che aprono nel settore alimentare (bar, ristoranti, pizze al taglio, gelaterie, piadinerie per citarne alcune). Il ramo del food continua ad appassionare e a riscuotere grande successo. Occorre però conoscere e rispettare le specifiche normative di settore, in particolare per quanto riguarda la sicurezza degli alimenti, ma non solo.

A questo tema è dedicato il webinar, nel quale gli esperti di Cna illustreranno le principali normative che regolano le imprese appartenenti al settore alimentare e spiegheranno nello specifico come si applica un piano di autocontrollo. Ne parleranno Davide Ghetti, responsabile Servizio Ambiente e Sicurezza Cna, Marco Laghi, responsabile Servizio Creaimpresa Cna e Laura Pedulli, responsabile Cna Agroalimentare. Sarà possibile sottoporre domande e avere risposte ai propri quesiti.

Il webinar, della durata di un’ora, è gratuito previa iscrizione dal sito www.cnafc.it entro mercoledì; è possibile partecipare sia collegandosi da pc che da smartphone. Per maggiori informazioni sul webinar è possibile contattare Alessia Brunelli (tel 0543 770318; alessia.brunelli@cnafc.it). Chi fosse interessato ad avere informazioni temi trattati nei webinar precedenti (come progettare un piano d’impresa e le opportunità offerte dal regime fiscale forfetario) può rivolgersi al servizio Creaimpresa in tutte le sedi Cna della provincia.