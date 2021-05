Aprire una nuova attività, Cna accompagna gli aspiranti imprenditori: gli incontri

Tutto ciò che c’è da sapere per aprire una nuova attività tra adempimenti normativi, business plan, incentivi fiscali, specificità dei diversi settori e nuove opportunità di mercato: ripartono gli attesi webinar di Creaimpresa Lab, l’innovativo servizio di Cna Forlì-Cesena nato per supportare aspiranti imprenditrici e imprenditori del territorio desiderosi di mettersi in proprio.

Dopo il successo del primo ciclo di appuntamenti online, lunedì prossimo scatterà una nuova serie di webinar gratuiti dedicati all’avvio di impresa e incentrati sugli argomenti di maggior interesse per chi progetta di aprire o ha appena aperto una nuova attività. A guidare gli incontri, offrendo ogni volta una panoramica dettagliata sul tema del giorno oltre a dati aggiornati sulle opportunità di ciascun settore professionale, sono gli specialisti e i responsabili di settore del mondo CNA.

Le nuove opportunità d’impresa nel settore benessere saranno al centro del primo webinar in programma lunedì, che approfondirà la crescente richiesta di nuove figure professionali, come tatuatori e piercer, oltre alle recenti novità di un settore in costante evoluzione, tra cui la possibilità di affitto di poltrone o cabine da parte di parrucchieri ed estetisti. Ne parleranno il responsabile Cna Benessere e Sanità Daniele Mazzoni e il responsabile del Servizio Creaimpresa Cna Marco Laghi.

Giovedì 27 maggio il focus sarà invece sul regime forfetario e i suoi vantaggi per chi progetta di aprire una nuova attività. La consulente del Servizio Fiscale Cna Laura Ghetti illustrerà tutte le opportunità di questo regime fiscale, spiegandone nel dettaglio il funzionamento e aiutando i partecipanti a comprendere chi può aderirvi e in quali casi sia davvero conveniente.

“Aprire un’attività, le chiavi del successo al femminile” è infine il titolo del webinar in programma martedì 8 giugno, condotto dalla consulente Serena Calderoni insieme alla responsabile di Cna Impresa Donna Laura Navacchia e al responsabile Cna Cittadini Fabio Bianchi. I riflettori si accenderanno sulle pesanti ripercussioni che ha avuto la pandemia sull’occupazione femminile, ma anche sulle abilità sviluppate per necessità dalle donne, una dote preziosa da mettere in campo nel momento in cui decidono di avviare una nuova attività.

Tutti i webinar iniziano alle 17.30, durano un’ora e sono gratuiti previa iscrizione su www.cnafc.it/eventi/i-webinar-di-creaimpresa-lab.