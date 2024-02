Assistenza e consulenza alle imprese: la società celebra il decennale con una nuova sede

Sabato Alpha Service inaugurerà la nuova sede di via Orlando Zanchini 31. E’ stato infatti ultimato il passaggio da via Dragoni ai nuovi uffici, dove lo studio commerciale continuerà a portare avanti la propria attività. La cerimonia, alla presenza del sindaco Gian Luca Zattini, sarà anche l’occasione di festeggiare i primi 10 anni di attività dell’Alpha Service, caratterizzata dall’assistenza operativa e di consulenza ai propri clienti, con un particolare focus sul terzo settore. La società si occupa di servizi aziendali ad ampio raggio operativo in Emilia-Romagna per garantire un valido supporto in tutti i settori dell’azienda cliente, al fine di implementare con la massima efficienza azioni solutive richieste e necessarie. L’offerta è rivolta alle piccole e micro aziende.

