Assistenza e consulenza alle imprese: la società si regala una nuova sede per il decennale

"Un decennio di impegno e un nuovo capitolo nella nostra storia". Sabato scorso Alpha Servizi ha inaugurato i nuovi uffici in via Orlando Zanchini 31 alla presenza del sindaco Gian Luca Zattini e della parlamentare Rosaria Tassinari. La società si occupa di servizi aziendali ad ampio raggio operativo in Emilia-Romagna per garantire un valido supporto in tutti i settori dell’azienda cliente. "Continueremo a servire i nostri clienti con la stessa passione e dedizione di sempre - spiegano -. Un ringraziamento a tutti quelli che hanno reso possibile questo successo: i nostri clienti, i nostri collaboratori e tutti coloro che hanno creduto nel nostro lavoro nel corso di questi meravigliosi 10 anni. Grazie per aver condiviso con noi questo importante traguardo".