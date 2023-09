Attrezzature edili industriali in mostra e laboratori: attesa anche la visita del viceministro Valentini alla storica azienda forlivese

At.Ed.2, la storica azienda forlivese di macchine e attrezzature edili industriali, organizza giovedì, venerdì e sabato (in quest'ultime due giornate dalle 9 alle 18.30) l’Attrezzaturificio Day, una fiera esclusiva per professionisti, industrie e privati professionali. Cinquanta tra i principali marchi del settore (Hikoki, Fischer, Upower e Shindaiwa) esporranno per tre giorni i loro nuovi prodotti, offrendo a tutti i partecipanti all’evento la possibilità di “toccare con mano” le nuove macchine e acquistare i prodotti direttamente alla fonte.

Allo stesso tempo verranno anche allestiti diversi laboratori formativi per apprendere nuove tecnologie e tecniche in linea con lo sviluppo edile-industriale. Oltre alle dimostrazioni, nelle due giornate tutti i partecipanti saranno intrattenuti con varie attività ludico ricreative e con una colazione (dalle 9 alle ore 11), un pranzo (dalle ore 12 alle ore 14) e un aperitivo (dalle ore 16 alle 18). Prenderanno parte all’evento autorità e imprenditori del panorama locale. Sabato sarà presente anche il viceministro Valentino Valentini (Ministero dello sviluppo e del made in Italy).