Autoriparatori, riprende il dialogo con la Motorizzazione. Cna: "Adeguare le tariffe"

Nella provincia di Forlì risultano autorizzati e operativi una quarantina di centri che supportato la motorizzazione civile nella revisione dei veicoli fino a 35 q; un’attività di capitale importanza in quanto tutela e salvaguardia l’efficienza dei veicoli e la sicurezza di chi circola per la strada. L’emergenza da Covid19 ha ulteriormente peggiorato l’ingorgo in Motorizzazione: tempi di attesa lunghi, slittamento delle revisioni, disservizi per gli automobilisti e rischi per la sicurezza stradale non sono più accettabili.

“Sono anni che CNA rivendica l'adeguamento delle tariffe (ferme dal 2007) – dichiara Daniele Mazzoni, responsabile dei Servizi alla comunità di CNA Forlì-Cesena - a fronte di aumenti annuali da parte della motorizzazione e controlli per verificare che tutte le imprese operino all'interno delle norme previste rispettando le leggi specifiche. I centri privati di controllo rappresentano una risorsa a supporto della Motorizzazione, la loro capillare diffusione in grado di offrire servizi che oggi la stessa Motorizzazione non è in grado di coprire, come sta succedendo con i collaudi su ganci traino o impianti GPL, che hanno tempi di attesa di quasi un anno”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"CNA trova la disponibilità dell’amministrazione di ristabilire un dialogo costruttivo, nell'interesse sia delle imprese e soprattutto della sicurezza stradale dei veicoli. È quanto emerso la scorsa settimana in un incontro, con i vertici del Ministero, durante il quale CNA Autoriparazione ha chiesto la riapertura di un tavolo di confronto permanente per affrontare i temi che da troppo tempo i centri di controllo privati vedono inascoltati. Un impegno mantenuto dalla Motorizzazione che ha convocato un incontro per i primi giorni di ottobre. La ulteriore proroga delle scadenze che rischia di minare la sostenibilità economica dei centri, già messa a dura prova da periodi di emergenza Covid19, e le modifiche apportate alla figura dell’ispettore, che rischia di sovvertire il modello organizzativo delle imprese, le uniche autorizzate ad effettuare i controlli sui veicoli. Le tariffe ferme da oltre 13 anni e la necessità di maggiori controlli da parte della Motorizzazione sull'operato dei centri, sono questioni non più rinviabili. Chiediamo al Parlamento e al Governo di andare avanti con determinazione, inserendo la modifica sui collaudi nel testo del decreto che verrà convertito in legge".