Autotrasporto, l'analisi di Confartigianato: "In crescita gli investimenti, ma non si trova personale"

Continua il monitoraggio dell’ufficio studi di Confartigianato sulla micro e piccola impresa. In un focus dedicato emerge che, nel settore trasporti, gli indicatori congiunturali evidenziano qualche segnale di ripresa, dopo la debacle dello scorso anno. Gli investimenti in mezzi di trasporto segnano un aumento congiunturale del 4,4%, consolidando il +10,5% del quarto trimestre del 2020. Il confronto dei dati sui volumi di traffico stradale pesante indica, nella primavera del 2021, il recupero dei livelli del 2019, anno pre Covid-19, mentre risultano in salita le aspettative su ordini e domanda.

Illustra Alberto Camporesi, responsabile sindacale di categoria di Confartigianato di Forlì: "I segnali di ripresa seguono un anno pesante per le imprese del mondo del trasporto, particolarmente difficile per il settore persone, con cali dei ricavi del 12,2%, uno dei comparti maggiormente colpiti dalla crisi pandemica. Sul fronte dei ricavi complessivi delle imprese di trasporto terrestre, nel primo trimestre del 2021, persiste un calo del 6,9%. Altro elemento chiave sono le crescenti tensioni dei prezzi delle commodities, che si ripercuotono sui costi del gasolio per le imprese che, a maggio 2021, hanno recuperato i livelli di febbraio 2020, precedenti allo scoppio della pandemia".

Continua Camporesi: "Le turbolenze sui prezzi delle materie prime si intrecciano con una crisi della logistica a livello globale, che sta determinando scarsità dei container, allungamento dei tempi di consegna e forti aumenti dei noli: il mese scorso il costo del trasporto marittimo risultava 2,5 volte superiore di quello di un anno prima". Sul fronte della domanda di lavoro si osserva una crescente difficoltà di reperimento del personale, segnalato a maggio dal 38,2% del totale delle imprese, il dato più alto del mese di maggio degli ultimi 3 anni. Nell’autotrasporto operano 87 mila imprese con 347 mila addetti, un comparto a elevata vocazione artigiana (52,9%). Il 73% degli occupati del settore lavora in micro e piccole imprese; il cui peso sul totale dell’economia è dell’1,6%.