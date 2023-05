Avviare imprese vincenti: tornano i webinar di Cna Creaimpresa Lab

Aprire una nuova attività seguendo le proprie aspirazioni: sognarlo è facile, farlo può essere altrettanto semplice grazie a Creaimpesa Lab, l’innovativo servizio di Cna Forlì-Cesena che sostiene in modo concreto chi desidera avviare una nuova impresa o ha appena compiuto i primi passi. Per aiutare aspiranti imprenditrici e imprenditori del territorio a seguire la giusta rotta, nel mese di maggio l’appuntamento è con due nuovi webinar gratuiti dedicati ai passi necessari per mettersi in proprio e costruire le basi per un business di successo.

Il primo webinar in programma si terrà martedì 16 maggio, alle 18 su “Trasforma la tua passione in un lavoro”; verranno trattate le storie di quattro neo-imprenditrici e imprenditori che sono passati dalle parole ai fatti, ma cosa accomuna i percorsi di un acconciatore forlivese, una designer savignanese e una giovane cesenate ideatrice di un laboratorio olistico di gioielleria? Sicuramente una grande determinazione e l’aver preso alcune decisioni ben precise nel momento in cui hanno aperto partita iva, probabilmente le stesse con cui si è confrontato anche il vincitore del concorso “CreaimpresaLab Cna Forlì – Imprenditori di domani”.

Durante il secondo e ultimo webinar di martedì 23 maggio, sempre alle 18, si parlerà del “dropshipping”, ovvero l’apertura di un e-commerce senza la presenza di un magazzino. Il responsabile del Servizio Creaimpresa Cna Forlì-Cesena, Marco Laghi, presenterà ai partecipanti l’andamento delle vendite online degli ultimi anni e le nuove opportunità offerte per chi sogna di misurarsi con il mondo del commercio senza dover fare i conti con la gestione di un magazzino, i problemi delle giacenze, le fatiche di un inventario e tante altre difficoltà legate tradizionalmente a questo settore. Mentre gli esperti Ict di Cna Forlì-Cesena illustreranno quali sono le opportunità tecnologiche disponibili per questo modello di business. Entrambi i webinar sono gratuiti previa iscrizione su www.cnafc.it/eventi; è possibile partecipare collegandosi sia da pc che da smartphone. Per maggiori informazioni contattare Alessia Brunelli (tel. 0543770318; alessia.brunelli@cnafc.it).