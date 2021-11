Avviare una nuova impresa, sono in programma tre webinar gratuiti targati Cna

L’idea è perfetta, ma come fare per trasformarla in un’attività di successo? Per rispondere alla domanda più gettonata tra aspiranti imprenditrici e imprenditori del nostro territorio ripartono i webinar di Creaimpresa Lab, l’innovativo servizio di Cna Forlì-Cesena che guida passo passo chi sogna di mettersi in proprio attraverso consulenze di settore, focus mirati e un’assistenza personalizzata a 360 gradi.

Il nuovo ciclo di appuntamenti online dedicati all’avvio di impresa sarà come sempre incentrato sugli argomenti di maggior interesse per chi progetta di aprire o ha appena aperto una nuova attività e vedrà coinvolti i responsabili di settore del mondo Cna insieme a specialisti esterni in grado di offrire una panoramica dettagliata sul tema del giorno oltre a dati aggiornati sulle opportunità di ciascun comparto professionale.

Il primo appuntamento, in programma martedì 23 novembre, sarà dedicato all’apertura di una nuova attività nel settore alimentare. Bar, ristorante, pizza al taglio, gelateria, piadineria, kebab, poke o food truck? Le opportunità nel mondo alimentare sono numerose e per ciascuna esistono regole e percorsi che è indispensabile conoscere: a illustrare tutto ciò che c’è da sapere per chi sogna di cimentarsi in questo settore sarà la responsabile CNA Agroalimentare Laura Pedulli.

Martedì 30 novembre sotto i riflettori ci saranno il regime forfetario e i suoi vantaggi per le nuove imprese. La consulente del Servizio Fiscale Cna Laura Ghetti illustrerà tutte le opportunità di questo regime fiscale, spiegandone nel dettaglio come funziona, chi può aderirvi e i casi in cui è davvero conveniente per imprese e professionisti.

A chiudere il ciclo dei webinar formativi martedì 7 dicembre sarà l’incontro “Donne imprenditrici: opportunità e strumenti per un’attività al femminile”. La consulente e formatrice studio Passodue Alice Alessandri e la coordinatrice Cna Nazionale Impresa Donna Cristiana Alderighi presenteranno i percorsi e le risorse disponibili alle donne che vogliono avviare una propria attività, offrendo spunti e consigli su come far fruttare al meglio le proprie competenze e abilità.

Tutti i webinar iniziano alle ore 17.30 e sono coordinati da Marco Laghi, responsabile Servizio Creaimpresa Cna Forlì-Cesena. Durano un’ora e sono gratuiti previa iscrizione su www.cnafc.it.