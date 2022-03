Azienda del settore edilizia sperimenta i suoi prodotti a Ridracoli e organizza il meeting in Campigna

Campigna, nell'alta Valle del Bidente, cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, ha ospitato il meeting di tre giorni della rete agenti di Draco, che opera nel settore nello sviluppo di tecnologie speciali per l’edilizia. “La qualità è il nostro caposaldo, ma è la preparazione dei nostri commerciali che fa la differenza e ci contraddistingue – spiega Davide Gabrielli amministratore delegato di Draco – queste giornate di formazione tecnica rispecchiano appieno la nostra natura di mirare all’eccellenza tecnologica necessaria per essere il punto di riferimento per l’ingegneria di alto profilo”.

La formazione si è quindi svolta a Campigna, una scelta non casuale voluta da Davide Gabrielli per far conoscere il territorio a lui caro (le sue origini sono campignesi) e offrire l’opportunità di sviluppare una nuova forma di turismo, quello d’affari, diverso e innovativo. Un’iniziativa che è piaciuta anche al sindaco di Santa Sofia Daniele Valbonesi che ha fatto gli onori di casa accogliendo il gruppo di agenti provenienti da ogni parte di Italia con queste parole di benvenuto: “Ringraziamo Draco per aver scelto Campigna come luogo per ospitare i suoi collaboratori. Allo stesso tempo Draco è ospite di Santa Sofia e del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi nel quale ci troviamo, fondato trent’anni fa e patrimonio dell’Unesco”. Il sindaco ha poi sottolineato come questo luogo suggestivo e ricco della maestosità della natura, debba fare i conti con le difficoltà che vivono i Comuni delle aree montane dove si lotta per lavorare, mettendo in luce la necessità di puntare sulle valenze naturali e ambientali che sempre di più nel mondo, nella vita di tutti e in futuro saranno importanti.

In questa occasione è stato annunciato l’avvio di uno studio del Dipartimento di Tecnologia dei Materiali dell’Università di Bologna per verificare in maniera sperimentale la durabilità dei prodotti Draco applicati alla Diga di Ridracoli. A rimarcare come la natura possa essere anche formativa e aggregante, per i partecipanti è stata organizzata come ‘Team Experience’ una escursione nei boschi con guida del AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) che si è conclusa all’agriturismo Poderone con aperitivo e cena con degustazione e vini dell’azienda agricola Pertinello.

“Portare in questi luoghi magnifici tante persone che vengono da ogni regione italiana è stata una scelta motivata dal fatto che qui sono le mie radici e soprattutto, questi posti meritano di essere conosciuti e frequentati anche in questa modalità non convenzionale. Noi siamo un’azienda che si distingue per l’eccellenza tecnologica. La formazione è parte integrate della nostra struttura. Scegliendo Campigna per il nostro meeting, ho voluto mettere insieme formazione tecnica e formazione empirica quella che offre l’ambiente quando ti immergi nella natura che rimane per tutti la migliore maestra”, conclude Davide Gabrielli.