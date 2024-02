Dal 1976 produce farmaci per animali, visita del sindaco Zattini: "Un'eccellenza locale, esempio di bontà del Made in Italy"

Il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, ha fatto visita alla "Chemifarma", fondata nel 1976 e tra le poche industrie farmaceutiche nazionali che si occupano di salute animale. Attraverso un team composto da oltre 60 persone, oltre a fornire l'intero territorio nazionale, esporta in 40 Paesi sparsi in tutto il mondo rappresentando, attraverso l'alta qualità dei prodotti, la miglior tradizione e la bontà del Made in Italy.

L'azienda, con sede in via Servadei, è partner di tutte le principali realtà che allevano animali destinati al consumo è da sempre in costante ricerca di innovazioni sviluppate per il miglioramento del benessere animale, la riduzione dell'uso di antibiotici ed il supporto delle filiere biologiche.

"Chemifarma è un’eccellenza del nostro territorio - sottolinea il primo cittadino -. Nel corso degli anni, seguendo le tendenze del mercato ma rimanendo fedele al proprio approccio qualitativo, l’azienda di Riccardo Romagnoli e Marco Lugaresi, si è orientata al settore biologico elevandosi a punto di riferimento dell’intero settore farmaceutico per animali".