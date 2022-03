Azienda forlivese hi tech apre le porte agli studenti del corso Its

La forlivese Vem Sistemi apre le porte della sua sede centrale agli studenti del secondo anno del corso ITS “Tecnico superiore per lo sviluppo di sistemi software ICT”, organizzato dalla Fondazione Fitstic, che avranno così l’opportunità di seguire i corsi di “Sviluppo di applicazioni mobili” e “Framework JS – React” presso l’Academy Vem con professionisti dell’azienda in qualità di docenti.

La Fondazione FITSTIC realizza corsi biennali post diploma professionalizzanti, ideati e sviluppati per acquisire le competenze tecnico-tecnologiche fondamentali nei settori della tecnologia, dell’informazione e della comunicazione, offrendo l’opportunità di entrare immediatamente nel mondo del lavoro.

“Sviluppo di applicazioni mobili” e “Framework JS – React” sono i due corsi che si stanno svolgendo presso l’Academy Vem, uno spazio all’interno della nuova sede forlivese dell’azienda, esclusivamente dedicato alla formazione di nuove figure professionali. Quella tra il gruppo VEM ed il FITSTIC è una partnership ormai consolidata da anni, e si inserisce all’interno delle numerose iniziative di collaborazione promosse dall’azienda, volte a dare l’opportunità ai giovani talenti di approcciare il mondo del lavoro.

La caratteristica del FITSTIC, in linea con l’obiettivo delle fondazioni ITS, è la didattica in cui l’apprendimento avviene attraverso la sperimentazione di situazioni lavorative reali, e non solamente mediante un approccio teorico. Ogni corso biennale è infatti comprensivo di uno stage in imprese del settore ed il 50% dei docenti proviene dal mondo del lavoro, partecipando così in maniera attiva alla creazione dei piani di studio.

La partecipazione attiva che contraddistingue questi corsi vede il gruppo VEM in prima linea sia nella formulazione di programmi di studio aderenti alle esigenze che il mercato digitale oggi richiede, che nel coinvolgimento nella docenza da parte dei professionisti del gruppo VEM, nonché nell’ospitare gli studenti per gli stage formativi. Durante lo stage i ragazzi vengono inseriti nei vari team tecnologici e affiancati dai professionisti VEM, con l’obiettivo di offrire un’esperienza di crescita e conoscenza che spesso sfocia in un contratto di assunzione.