L'azienda chiude l'anno con un regalo ai dipendenti: premio in busta paga e nuovo pacchetto welfare

Non una semplice gratifica natalizia, ma un modo per celebrare insieme 10 anni di welfare innovativo, e riconoscere ancora una volta alle persone la rilevanza del loro quotidiano apporto alla crescita dell’azienda. Questo il significato del premio da 900 euro che San Marco Group, specializzata nel settore delle pitture e vernici per l’edilizia, ha destinato ai suoi 280 dipendenti in Italia al termine di un 2023 che si chiude all’insegna di un ulteriore sviluppo nonostante la contrazione del settore. Guardando al medio-lungo termine, sono previste nel prossimo triennio più di 100 nuove assunzioni e si stanno inoltre delineando percorsi di prevenzione a tutela della salute. Prosegue, infine, il percorso di supporto alla genitorialità che ha debuttato in questi ultimi mesi.

A riprova dell’attenzione che San Marco Group, promotore dal 2013 di un innovativo modello di welfare, dedica a ogni singolo dipendente, una fra le principali iniziative in via di definizione sarà dedicata alla prevenzione. L’idea è quella di attivare collaborazioni con centri medici specializzati al fine di mettere a punto programmi di sensibilizzazione sul monitoraggio della salute per aiutare i dipendenti a valutare correttamente ogni sintomo, affiancandoli nella scelta dei percorsi più appropriati sia in ambito preventivo con check-up mirati, che, se necessario, in campo terapeutico.

"Il numero delle nascite in questo 2023 è addirittura raddoppiato - commenta Mariluce Geremia, Vice Presidente e Responsabile HR di San Marco Group -. Il percorso di supporto alla genitorialità condivisa, pertanto, è stato accolto con entusiasmo e richiesto da diversi dipendenti, in quanto prevede iniziative tese a sostenere economicamente le nuove famiglie. Continueremo, quindi, ad accompagnarle affinché possano vivere al meglio questo delicato momento. Fra i corsi di formazione previsti vi è infatti quello di “sopravvivenza per neogenitori”, con approfondimenti su temi importanti come la gestione della rete familiare allargata, le ripercussioni dei nuovi ruoli sulla coppia, l’educazione all’affettività dei piccoli”.