L'azienda alleva oltre un milione di galline ovaiole all’anno: il sindaco visita un'eccellenza del settore avicolo nata 40 anni fa

Nello stabilimento di San Lorenzo in Noceto - immerso nel verde delle colline romagnole - si allevano più di 1,5 milioni di galline ovaiole all’anno. Ma non solo. Si coltivano anche i cereali per i mangimi delle galline e ci si occupa direttamente del confezionamento e della distribuzione delle uova, con un occhio di riguardo all’ambiente e all’utilizzo di prodotti 100% compostabili. Il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, ha fatto visita all'azienda "Sabbatani", che dal 1984 mette insieme tradizione e innovazione per garantire al consumatore uova di prima qualità.

Il gruppo, oltre a dedicare la massima attenzione alla produzione, affianca un ricco welfare aziendale, con soluzioni e servizi innovativi per ottimizzare il lavoro dei 180 dipendenti, conciliare al meglio professione e famiglia e coltivare un clima interno positivo e sereno. "Sabbatani è da sempre sinonimo di qualità, sicurezza alimentare e sostenibilità - le parole del primo cittadino -. Nei loro prodotti freschi e genuini ritroviamo i valori della tradizione agricola, l’amore per la Romagna, l’esperienza di famiglia, il benessere degli animali, e le più moderne scelte di gestione aziendale".