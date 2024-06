Si apre il bando per il servizio civile, nel Forlivese sono disponibili 27 posti

La Regione Emilia Romagna ha pubblicato il Bando 2024 per la selezione di 27 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile regionale nel territorio forlivese. Scadenza per la presentazione delle candidature: 15 luglio 2024 alle ore 14. Il bando prevede 62 posti di Servizio Civile Regionale che si realizzeranno sulla provincia di Forlì-Cesena, negli ambiti di assistenza, educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport e tutela del patrimonio storico. A Forlì sarà possibile svolgere servizio presso le sedi del Comune di Forlì, del Consorzio Solidarietà Sociale, dell’Associazione San Martino, FISM, Cooperativa Tonino Setola, Papa Giovanni XXIII e Anffas Forlì.

“Anche quest’anno gli enti di servizio civile del territorio hanno investito tanto in progettazione e questo ha prodotto un’ottima offerta per i giovani – dice Giovanni Petrini, coordinatore provinciale - Nel territorio forlivese questo si traduce in dodici sedi di svolgimento, per un totale di 27 operatori. L’avvio del servizio sarà entro ottobre 2024 per 9-11 mesi, in base al progetto scelto. E' molto importante l'orientamento, pertanto ai giovani consiglio una attenta scelta oltre che contattare direttamente gli enti per approfondire dubbi o curiosità."

Possono partecipare tutti i cittadini, italiani o non italiani regolarmente soggiornanti, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventinovesimo. I progetti prevedono un orario di servizio da 20 a 25 ore settimanali e un rimborso mensile rispettivamente di 440,10 e 550,20 euro. La candidatura dei giovani può essere presentata esclusivamente on-line, sul sito https://dol-er.regione.emilia-romagna.it, accedendo con credenziali SPID, il Sistema Pubblico d'Identità Digitale. Tutte le informazioni sui progetti che si realizzeranno sul territorio provinciale di Forlì Cesena sono disponibili al sito serviziocivilefc.it Il Co.Pr.E.S.C. di Forlì Cesena è attivo con uno sportello informativo per supportare i ragazzi sia nella scelta dei progetti, sia nella procedura di presentazione della domanda. Si trova a Forlì presso piazza Morgagni, 9 ed è aperto: lunedì, martedì, giovedì e venerdì. Riceve solo su appuntamento.