Quando la creatività va oltre l'emergenza: pasta e cappuccino vengono serviti come in un drive-in

Il caffè servito senza neanche scendere di macchina. Come se fosse un hamburger o delle patatine. L'idea, in tempo di serrata per contrastare l'epidemia, è arrivata da Anastasja Safronova, proprietaria del "Bar Amarcord Bar Pelo" di Rocca San Casciano, affiancata dalla dipendente Aneta Swoboda. Se i clienti non possono entrare nel bar - che comunque garantisce come fanno tanti esercizi il servizio di asporto - perché farli scendere dalla propria auto per ordinare e portare a casa, quando potrebbero farlo in estrema sicurezza senza fare un passo in più? L'idea ha fatto il suo debutto domenica scorsa. "Inventarsi sempre, arrendersi mai", è il motto pubblicato sulla pagina Facebook del locale. Le mascherine nascondono il sorriso di Anastasja e Aneta: "Noi non molliamo, sono tempi duri, ma ce la faremo".

Come tanti ristoratori e baristi del Forlivese, anche i due volti del "Bar Pelo" ha attinto dalla loro creatività per non mollare in questo complicato momento. Hanno usato l'ingegno per far fronte a difficoltà che solo fino alla scorsa primavera nessuno avrebbe mai pensato di dover affrontare. Un'idea che ha conquistato i rocchigiani, che hanno plaudito all'iniziativa con tanti like sulla pagina social del locale. Questo il pensiero espresso in un post da Anastasja: "In questo momento difficile per tutti credo che non bisogna mollare. Nessuno di noi ha più voglia e forze, ma il coraggio di combattere non ce lo toglie nessuno. La vita è bella e combatteremo per riaverla". Quindi fino alla data da destinarsi si effettuerà il servizio da asporto e su prenotazione anche a domicilio (sabato e domenica) "per non lasciare nessuno senza il piacere della colazione o aperitivo, perché ci dovranno pur rimanere i piccoli piaceri anche nel momento più nero della nostra vita. Per farci sorridere e pensare che tutto questo sarà un ricordo".