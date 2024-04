Battistini a "Salotto blu": "Se Darwin vivesse in Romagna ci suggerirebbe di innovare"

La scorsa settimana la Camera di Commercio della Romagna ha organizzato a Forlì un convegno molto partecipato sul tema della innovazione imprenditoriale e culturale. Il presidente Carlo Battistini si è espresso sul tema anche nel corso della trasmissione "Salotto Blu" condotta da Mario Russomanno che andrà in onda stasera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre. "Abbiamo scelto di ragionare di innovazione partendo dalla scienza, dall' arte, dalla musica, settori in continua evoluzione. In questo periodo di epocali cambiamenti e di preoccupanti crisi internazionali - ha detto Battistini - abbiamo bisogno di riflettere ad ampio spettro. Una cosa, però, la sappiamo con certezza: dobbiamo innovare. L'economia romagnola è solida, viviamo in una terra che rimane tra le più ricche e solidali al mondo. Ma sappiamo che il futuro è di chi saprà meglio interpretare il necessario cambiamento. Imprese a associazioni sono impegnatissime in questa direzione, la Camera farà ogni sforzo per supportarle".