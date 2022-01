"Bellissima Italia a caccia di sapori": su Rai Due un format made in Forlì

Parte l’avventura della forlivese "Ege Produzioni" su Rai due con "Bellissima Italia a caccia di sapori", la coproduzione nata dalla collaborazione con Alter Ego. Un viaggio da Nord a Sud per accompagnare il telespettatore nel cuore del nostro Paese, alla ricerca di antichi “saperi e sapori” rimasti celati e custoditi nel tempo. Durante le sei puntate si racconteranno la storia, le caratteristiche e l’utilizzo di alcuni prodotti che sono alla base della nostra cucina.

Si descriverà il modo in cui questi prendono vita sposandosi con le differenti applicazioni culinarie regionali. Fra storie e leggende, Fabrizio Rocca accompagnato da produttori e grandi chef, darà voce alla straordinaria diversità che caratterizza l’Italia. Un’esplosione di talento e di saperi che si fondono, proprio come accade con un piatto ben riuscito, con arte, letteratura e cultura per rivelare il cuore più antico e pulsante del nostro Paese.