Benessere dei dipendenti negli ambienti di lavoro: riconoscimento europeo per Electrolux

Electrolux ha ricevuto, per l’undicesimo anno consecutivo, la certificazione Top Employer Italia, un riconoscimento ufficiale dell’eccellenza delle politiche e strategie Hr e della loro attuazione per contribuire al benessere delle persone e migliorare costantemente l’ambiente di lavoro. "Siamo orgogliosi di essere stati ancora una volta inseriti nel ranking delle aziende Top Employer, un prestigioso riconoscimento che premia l’impegno e l’attenzione del Gruppo verso politiche HR volte ad offrire un ambiente di lavoro attrattivo e orientato allo sviluppo dei talenti - spiega Ruben Campagner, director Industrial Relations & Hr Country Management Electrolux Europe -. Il 2020 è stato un anno carico di sfide per tutti, sia personali che professionali, alle quali Electrolux ha risposto mettendo la salute e la sicurezza delle sue persone al primo posto".

Electrolux si è distinta particolarmente per quanto riguarda la business strategy, i valori, l’etica e l’integrità, la gestione dei talenti e la leadership. Avendo ottenuto la certificazione in più di cinque paesi - Italia, Svezia, Spagna, Regno Unito, Polonia, Germania e Francia – l’azienda è stata riconosciua, per il terzo anno consecutivo, anche come Top Employer Europe. La certificazione viene promossa dal Top Employer Institute, ente internazionale che da 30 anni valuta e premia, in 120 paesi e regioni, l’eccellenza in ambito HR, attraverso un’approfondita analisi delle condizioni di lavoro e delle poliche aziendali. Il processo di valutazione si articola in tre step: l’HR best practice survey, la validation e l’audit. Il punteggio ottenuto da ogni azienda viene valutato rispetto a standard internazionali.