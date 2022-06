Bertinoro, un bando per aiutare le famiglie in difficoltà a pagare affitti e utenze

I cittadini potranno presentare domanda consegnando o inviando l'apposito modulo, corredato dalla documentazione prevista, presso l'ufficio dei Servizi sociali del Comune entro l'8 luglio. La misura di sostegno è destinata a nuclei familiari con ISEE inferiore ad euro 10.214,69, che corrisponde al 150% del minimo pensionistico INPS, e possono essere erogati da un minimo di 200 euro ad un massimo di 400 euro per le bollette delle utenze, mentre per l'abbattimento affitto da un minimo di 450 euro ad un massimo di 700 euro.



Negli scorsi anni è stato un aiuto prezioso per oltre 60 nuclei familiari, che versano in condizioni economiche di difficoltà. Quest'anno il bando è coperto unicamente da risorse comunali, poiché le misure stanziate da Governo e Regione in emergenza Covid non sono previste al momento. "Avevamo comunque l'esigenza di dare un'efficace risposta alle famiglie in un momento di particolare necessità determinato dall'aumento dei costi di gas ed energia elettrica" affermano Sindaca, Gessica Allegni, ed Assessora al Welfare Silvia Federici. "Nel 2021 sono stati erogati aiuti per un importo di 44.000 euro, a cui si sono sommate altre misure di sostegno, come il bonus spesa ad esempio. Cercheremo di valutare le esigenze delle famiglie, supportandole oltre che economicamente anche con progettualità mirate al sostegno, e con l'aiuto delle associazioni di volontariato, con l'obiettivo di non lasciare indietro nessuno". il Modulo per la richiesta dei contributi è scaricabile nel sito del Comune di Bertinoro e può essere inoltrato, completo della documentazione richiesta, tramite mail a: servizisociali@comune.bertinoro.fc.it o protocollo@comune.bertinoro.fc.it o lasciato nella cassetta grigia posta sotto il portico del palazzo comunale, per informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali, 0543.469232-0543.469217