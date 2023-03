Nautica, un 2022 da record per Ferretti Group: i ricavi superano il miliardo di euro

Ferretti Group col vento in poppa. I ricavi superano la soglia del miliardo di euro, con un incremento percentuale a doppia cifra del 14,6%. Numeri, che sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione di Ferretti, chiamato ad esaminare i risultati finanziari consolidati del Gruppo del 2022. "Questi numeri entusiasmanti descrivono lo splendido presente di Ferretti Group, e ne raccontano il futuro - afferma il Ceo di Ferretti Group, l'avvocato Alberto Galassi -. Il mercato della nautica di lusso è in costante espansione e abbiamo ottime ragioni per credere che i risultati dei prossimi anni saranno sempre più positivi".

"Ferretti Group vanta un portafoglio di marchi unici al mondo, per ampiezza, prestigio e bellezza, e una visione industriale focalizzata su investimenti in innovazione e sostenibilità: fattori strettamente collegati fra loro e che faranno sempre più la differenza - prosegue Galassi -. Le formule magiche non esistono, ma con questi numeri e con i fattori vincenti che ho appena citato, posso garantire ai nostri azionisti e ai nostri clienti che la loro è e rimarrà una scelta vincente".

Analizzando i numeri, la raccolta ordini è stata pari a 1.162 milioni di euro nel 2022, in crescita del 19,6% rispetto al 2021 (971,5 milioni di euro) grazie alla forte domanda del mercato mondiale, mentre il portafoglio ordini ha fatto registrare un incremento del 27,6% rispetto al 31 dicembre dell'anno precedente (1.015,8 milioni di euro) grazie alla forte acquisizione di ordini nel periodo, volando a quota 1.296 milioni di euro. I ricavi sono sati pari a 1.030,1 milioni di euro nel 2022, con una balzo del 14,6% rispetto al 2021 (898,4 milioni di euro), grazie al cospicuo portafoglio ordini accumulato nel 2022.