Il Covid non ferma l’ascesa di Fiorini Industries: crescita occupazionale, nel 2021 atteso un fatturato di 36 milioni di euro

Fiorini Industries continua nella sua crescita ed esce addirittura rafforzata dall’emergenza pandemica. A dispetto della congiuntura economica, la realtà forlivese, specializzata nel settore termoidrosanitario, ha confermato il trend di crescita, arrivando quasi a raddoppiare il volume d’affari negli ultimi 5 anni. Sfiorato il tetto dei 5 milioni di euro agli albori del terzo millennio, il fatturato ha infatti infranto la barriera dei 15 milioni nel 2007, dei 20 milioni nel 2017 fino a culminare nei 28 milioni previsti per l’anno in corso.

Una crescita dimensionale che ha portato a 190 il numero dei dipendenti del solo stabilimento forlivese di via Zampeschi, sviluppato su 20mila metri quadrati di superficie produttiva. Le recenti acquisizioni in Veneto e Lombardia hanno aumentato a 32mila metri quasdrati la superficie totale occupata e l’organico a 240 unità, con un fatturato di gruppo atteso per il 2021 di ben 36 milioni.

"Sia nelle situazioni di emergenza che nell’attività quotidiana, Fiorini conferma la propria attitudine alla flessibilità e alla capacità di individuare soluzioni innovative per far fronte, in modo dinamico, alle richieste di un mercato sempre più esigente e selettivo", spiega il direttore commerciale, Maurizio Fabbri. Fornitore dei principali marchi mondiali del settore Hvac&R (Heating, ventilation, air conditioning & refrigeration), Fiorini opera sul mercato italiano e sui mercati internazionali con un export che supera il 30% del volume di affari e con la presenza in 52 Paesi, dal Nord Europa all’Africa, dal Medio Oriente alla Russia, con la recente apertura di un ufficio di rappresentanza a Mosca.

"Fiorini è una realtà fortemente radicata nel territorio, protagonista virtuosa dell’economia forlivese. Un’impresa che nel tempo è cresciuta e si è consolidata senza ricorrere alla delocalizzazione dell’attività produttiva e la volontà del management è di proseguire in futuro nella medesima direzione - conclude l’amministratore delegato, Antonio Fabbri -, continuando a favorire lo sviluppo, il progresso e il benessere del territorio in cui la Società opera".