Ricavi per 2,88 miliardi, Unieuro vola nonostante l'inflazione: bene telefonia, consolle e mobilità elettrica

Ricavi pari a 2,88 miliardi di euro. Il consiglio di amministrazione di Unieuro, specializzata nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, riunitosi martedì sotto la presidenza di Stefano Meloni, ha approvato il bilancio consolidato e il progetto di bilancio di esercizio al 28 febbraio. “In un contesto di mercato senza dubbio sfidante, siamo soddisfatti di avere conseguito risultati in linea con le guidance, se pur condizionati da un livello inflazionistico eccezionalmente elevato, e di avere confermato, ancora una volta, la nostra posizione di leadership nel settore - spiega l'amministratore delegato Giancarlo Nicosanti Monterastelli -. I risultati raggiunti ci permettono di continuare a remunerare i nostri azionisti nel rispetto della politica dei dividendi. Per rispondere con tempestività ed efficacia al mutato contesto di mercato abbiamo elaborato un nuovo Piano Strategico, che segna il percorso di crescita per gli anni a venire e su cui sarà focalizzato l’impegno di tutte le nostre persone, forti della passione e delle competenze".

L’esercizio 2022-23 si è caratterizzato per un generale rallentamento del settore della tecnologia di consumo, che ha registrato una flessione del 3,5% dopo i livelli record raggiunti nel precedente esercizio. Il confronto con il periodo precedente, in particolare, risulta penalizzato dal livello straordinario delle vendite della categoria "Brown", interessata, nel 2021, dal rinnovo dei televisori, in vista dello switch-off delle frequenze, e dall’introduzione del relativo Bonus Tv da parte del Governo. E' stata registrata la crescita dei comparti di telefonia, media tablet e accessori, così come è positiva la performance del comparto Home Comfort e dei condizionatori. Bene anche l'andamento delle vendite di console e videogiochi, oltre che del segmento della mobilità elettrica.

Nonostante lo scenario del settore e la generale situazione di incertezza macro-congiunturale, anche per l’esercizio 2022-23 Unieuro è stata in grado di confermare la sua posizione di leadership sul mercato, con ricavi pari a 2.884,3 milioni di euro, in linea con la guidance. Alla luce dei risultati conseguiti e della Politica dei Dividendi in vigore, il consiglio di amministrazione ha deliberato di proporre all’assemblea dei soci un dividendo di 0,49 euro per azione, corrispondente a un rendimento cedolare del 4,4%.