Bollette, rincari anche del 30% per le imprese: ultime ore per iscriversi al webinar di Cna

Ultime ore per iscriversi al webinar promosso da Cna Forlì-Cesena che vuole fare il punto sull’impennata dei prezzi che si è abbattuta come uno tsunami sul sistema economico italiano, mettendone a fuoco cause e individuando azioni e percorsi concreti a tutela delle piccole medie imprese. Appuntamento venerdì alle 18.30 per il webinar gratuito “Caro energia: cosa sta accadendo, soluzioni e scenari futuri”.

"Ricordiamo - sottolinea Cna - che i rincari energetici continuano a correre per le imprese con le stime per il primo trimestre dell’anno che indicano un aumento del 112% rispetto allo stesso periodo del 2019. Da un’indagine realizzata dal Centro Studi della Cna presso circa 2.500 imprese, un campione rappresentativo della realtà produttiva dell’artigianato e della piccola impresa, emerge che il 95% delle imprese ritiene che il caro-bollette avrà un forte impatto sulla propria attività. Se per le imprese del comparto costruzioni l’importo della bolletta è aumentato del 33,1% tra il 2019 e il 2021, i rincari energetici hanno colpito anche il settore dei trasporti (+31,9%), la manifattura (+29,9%), il commercio (+21,4%), la filiera del turismo (+18,6%) e gli altri servizi (+23,3%).

Per contribuire a far luce sulla situazione attuale e tracciare possibili soluzioni concrete per il mondo delle piccole e medie imprese interverranno all’incontro Michele Mottola, head of trading di Electrade SpA, Enrico Villa e Ivan Lion, rispettivamente senior consultant e amministratore delegato di Ali Energia, azienda partner di Cna per il Progetto Energia, che dialogheranno con Matteo Zanchini, responsabile Installazione Impianti Cna Forlì-Cesena e i referenti territoriali del Progetto Energia Michele Bertelli (Cesena Valle Savio), Marco Boscherini (Forlì città), Alberto Montanari (Colline forlivesi) e Stefano Rossi (Est Romagna). Il webinar è gratuito previa iscrizione sul sito www.cnafc.it; è possibile partecipare sia collegandosi da PC che da smartphone.