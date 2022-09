Bonaccini e Bulbi in dialogo con le cooperative, visita ai lavoratori di Formula Servizi

Il candidato al collegio uninominale della camera dei deputati di Forlì-Cesena per il Partito Democratico alle elezioni politiche del 25 settembre Massimo Bulbi e il presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini hanno fatto visita alla sede forlivese delle cooperativa Formula Servizi e Formula servizi alle Persone. L’occasione è stata quella del confronto e del dialogo sui temi del lavoro; dalla difficoltà nel reperire manodopera a tutti i livelli professionali per riduzione dei flussi migratori e per indisponibilità delle figure tecniche specializzate sul mercato, fino alla perdita del potere d’acquisto degli stipendi per aumento dell'inflazione. Si aggiungono le preoccupazioni più recenti quali l’aumento dei costi energetici insieme alle difficoltà nel reperimento delle materie prime e del diffuso e incontrollato aumento dei prezzi per i quali non si ottiene il rispettivo riconoscimento dalle committenze.

Formula Servizi ha inoltre manifestato al candidato Bulbi e al Presidente Bonaccini il limite della procedura al massimo ribasso negli appalti, condizione che sottrae qualità alle attività e all'organizzazione del lavoro a scapito degli stessi lavoratori. Formula Servizi alle Persone auspica che si concretizzi un riconoscimento delle quote economiche sulle gestioni delle strutture per anziani, disabili e psichiatrici per poter affrontare con maggiore serenità la stagione difficile che l'attende con l'aumento diffuso delle utenze. Per quanto riguarda il comparto educativo, molto buona la notizia dei fondi destinati alla costruzione di nuove strutture a cui poi va dato seguito con il finanziamento per le relative gestioni.

Le due cooperative occupano 3.300 lavoratrici e lavoratori, sviluppano attività in nove segmenti di servizio (pulizie, logistica, archiviazione, servizi informativi, servizi culturali, manutenzioni e lavori edili, servizi assistenziali ed educativi), in 15 regioni italiane, sviluppando un fatturato di oltre 110 milioni di euro.