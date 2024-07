Bonfiglioli, i sindacati incontrano l’azienda in Regione: "Investimento da 12 milioni per rafforzare la produzione a Forlì"

I sindacati hanno incontrato in Regione i vertici della Bonfiglioli per fare il punto sul futuro dell'azienda. I sindacati hanno chiesto di ristabilire la centralità delle linee di produzione presenti a Forlì per "dare un po’ di sicurezza e serenità di prospettiva ai lavoratori". "Si tratta - spiegano dall Fiom Cgil di Forlì-Cesena di prodotti legati principalmente ai comparti di movimento terra ed eolico". L’incontro che si è svolto lunedì ha portato alla firma di un verbale: "L'azienda si è impegnata così a garantite che il baricentro della produzione resti in Italia e in particolare a Forlì, con la salvaguardia dei livelli occupazionali e la continuità delle linee di produzione".

Per i sindacati si tratta di un "buon risultato anche per la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici: per garantire la continuità occupazione e lo sviluppo strategico di Bonfiglioli l’azienda ha annunciato un investimento di 12 milioni di euro sulla automazione e per l’innovazione tecnologica per il biennio 2024-2025, come richiesto dalle organizzazioni sindacali presenti al tavolo. Come Fiom ci impegniamo sin da ora a seguire la realizzazione di quanto promesso dall’azienda nel verbale siglato oggi per informare lavoratori e lavoratrici sui passi dell’azienda sui temi degli investimenti e carichi di produzione".