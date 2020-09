Bontà e solidarietà vanno a braccetto: un sabato col riso solidale al Mercato di Campagna Amica

Solidarietà e cibo di stagione ad origine garantita sono i protagonisti del sabato del Mercato di viale Bologna 75, a Forlì, che sabato dalle 9.30 ospita la campagna solidale "Abbiamo riso per una cosa seria" promossa da Focsiv, Coldiretti e Campagna Amica per sostenere l'agricoltura familiare in Italia e nel mondo. I volontari di Focsiv, la Federazione Internazionale degli organismi cristiani di volontariato, saranno presenti per distribuire (dietro ad una donazione minima di 5 euro) il tradizionale pacco di riso benefico 100% italiano, prodotto da FdAI – Filiera degli Agricoltori Italiani.

Il riso 100% italiano di Focsiv e Coldiretti sarà anche protagonista di due ‘piatti del giorno’ del menù della ‘Cucina del Mercato’ con i cuochi contadini che prepareranno un risotto agricolo con gli ingredienti di stagione presenti sui banchi del mercato (zucca, pancetta croccante e rosmarino) e un dessert (tortino dolce di riso alla cannella). Coldiretti invita tutti i cittadini "a sostenere l’iniziativa nata per tutelare chi lavora la terra, in Italia e nei Paesi poveri, e per promuovere il dialogo interculturale". Come ogni sabato il Mercato di Campagna Amica sarà aperto dalle ore 8 alle ore 13. Inoltre, nella Cucina del Mercato (aperta tutti i giorni dalle ore 12 alle ore 14, anche da asporto) sono disponibili diverse portate.

Antipasti

Parmigiana di zucca

Tagliere misto con salumi e formaggi

Primi

Mezze maniche di farro con verdure di stagione

Tagliolini allo scalogno

Tortelli di zucca e patate con speck e rosmarino

Secondi

Tartare di manzo con misticanza

Involtini di manzo alla siciliana

Spezzatino di tacchino alla curcuma

Spiedini misti

Contorni

Verdure alla griglia

Bietole e cicoria saltate in padella

Dolci

Budino al cioccolato con scaglie di cioccolato

Biscotti della casa

Il venerdì disponibili anche piatti di pesce

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per info e prenotazioni: 0543 493327