Obiettivi raggiunti, è tempo di premi e gratifiche per i dipendenti: ecco il bonus contro il caro bollette

Con l'avvicinarsi del Natale è tempo di premi e gratifiche, specialmente nelle aziende in cui il rapporto tra dipendenti e datore di lavoro è stretto, e dove – nonostante le turbolenze sui mercati a causa di pandemia, materie prime sempre più care e inflazione – si riescono comunque a conseguire i risultati prefissati. Tra queste aziende c'è anche il Gruppo "Rete servizi agricoltura" di Forlì.

Il Gruppo Rete Servizi Agricoltura, che si occupa della crescita e dello sviluppo delle moderne aziende agricole attraverso servizi di consulenza altamente specialistici per usufruire e gestire al meglio le opportunità del settore, racchiude al suo interno una pluralità di aziende tutte accomunate dalla finalità di offrire servizi in agricoltura, ma ciascuna altamente specializzata in un diverso ambito di competenza. Le aziende che fanno parte della Rete sono Sedi (il punto di riferimento per la gestione della contabilità per oltre 1500 imprese dislocate su tutto il territorio nazionale), Areapaghe (elaborazione paghe), ConsulenzaAgricola.it (portale online, gestito da Professionisti qualificati, che fornisce assistenza quotidiana alle aziende agricole), Areadati (che si occupa di progettazione e assistenza informatica, realizza siti e applicativi web) e Areatecnica (che analizza le opportunità economiche riservate alle imprese agricole e predispone tutte le pratiche di questo settore).

A partire già da dicembre, il Gruppo ha deciso di favorire tutti i dipendenti, accantonando una cifra complessiva di 80mila euro del bilancio, che andrà a coprire, sotto forma di rimborso per il caro bollette, la mensa aziendale e il welfare. "Probabilmente non esiste un ingrediente segreto per lavorare e vivere bene in azienda, piuttosto un connubio di fattori che insieme fanno la differenza”, spiega Luciano Mattarelli, Direttore Generale di Rete Servizi Agricoltura. In particolare il Gruppo, a seguito dei traguardi raggiunti durante l’ultimo anno, sia per quanto concerne la suddivisione delle mansioni, grazie ad una riorganizzazione aziendale e ad un ottimo lavoro di squadra, è riuscita a raggiungere in anticipo gli obiettivi pianificati (con i diversi rami di attività dell'azienda), ha deciso quindi di destinare un premio a tutti i suoi dipendenti per l’impegno lavorativo e i successi raggiunti con dedizione e determinazione, dando maggiore sicurezza e soddisfazione a tutta la squadra del Gruppo”.