Bonus edilizi, gli aggiornamenti normativi del Superbonus 110%: ecco un webinar di Cna

Sono decisamente rilevanti le recenti modifiche normative che hanno riguardato il Superbonus 110%, in particolare l’applicazione della congruità della mano d’opera nei cantieri edili agevolati dal Superbonus), l’indicazione nei contratti di appalto e nella fattura del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore edile e l’obbligo per le imprese dal primo gennaio 2023 di essere in possesso attestazione Soa per lavori superiori a 516.000 euro.

La mancata osservanza delle nuove norme, come conseguenza diretta, comporta la perdita delle agevolazioni da parte del committente con inevitabili ripercussioni anche per le imprese affidatarie dei lavori. Al fine di non esporre ad ulteriori rischi le imprese, gli esperti Cna hanno ritenuto opportuno, organizzare un webinar gratuito di approfondimento sulle rilevanti novità intervenute che si terrà martedì 5 luglio, alle 17.

Nel corso dell’evento interverranno: Marco Roncoroni, responsabile del Servizio Paghe Cna Forlì-Cesena che tratterà “Bonus Edilizi: obblighi indicazioni Ccnl e congruità mano d’opera nei cantieri edili”, Gabriele Di Bonaventura, responsabile di Cna Costruzioni Forlì-Cesena con “Obbligo attestazione Soa per le imprese” e gli avvocati e consulenti Cna, Giovanni e Margherita Lauricella con il “Contratto di appalto: adeguamenti normativi e revisione prezzi”. Inoltre, gli esperti saranno a disposizione per rispondere alle domande delle imprese”. Il webinar è gratuito previa iscrizione tramite sito: www.cnafc.it/eventi ed è possibile partecipare sia collegandosi da pc che da smartphone.