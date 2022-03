Boom delle vendite di decoder e tv: nuovo record per Unieuro, sfiorati i 3 miliardi di ricavi

Sfiorati i 3 miliardi di ricavi. Vanno a gonfie vele le vendite nell'elettronica di consumo ed elettrodomestici di Unieuro, che cala così un nuovo record. Il consiglio di amministrazione della società si è riunito mercoledì sotto la presidenza di Stefano Meloni, esaminando i risultati preliminari dell’esercizio chiuso al 28 febbraio. L’esercizio 2021-22 di Unieuro si è chiuso con una crescita dei ricavi del 9,9%, replicando il +9,8% registrato lo scorso anno e portando il fatturato al nuovo record, per l’azienda e per il mercato di riferimento, di 2,95 miliardi di euro.

"Si è trattato anche quest’anno di crescita sostanzialmente organica, sospinta inizialmente dai trend di consumo legati alla pandemia, poi normalizzatisi nel corso dell’anno, e in seguito dal boom delle vendite di televisori e decoder sostenuto dall’avvio della migrazione delle frequenze e dall’introduzione del Bonus Tv", spiega Unieuro. I negozi diretti hanno così recuperato la sottoperformance accusata lo scorso anno a causa delle restrizioni, registrando una crescita a doppia cifra (Retail +17,3%, Travel +24,2%), a fronte di un canale online che ha visto il proprio fatturato progredire ulteriormente nonostante nello scorso esercizio avesse sfiorato un rialzo del 77%. I risultati conseguiti, viene comunicato, "consentono di prefigurare una redditività e una generazione di cassa per l’esercizio appena concluso in linea con le guidance via via fornite al mercato. Nonostante un contesto internazionale e macroeconomico complesso e oggetto di costante attenzione, è ad oggi prevedibile la distribuzione di un dividendo in linea con la policy attualmente in vigore".

Per Giancarlo Nicosanti Monterastelli, amministratore delegato di Unieuro, si tratta di "un altro anno di sostenuta crescita organica ci ha condotti a ridosso dei tre miliardi di fatturato, una soglia inimmaginabile soltanto pochi anni fa, raggiunta anche grazie ad una strategia omnicanale efficace e ad un modello di business solido e distintivo. Lieti del nuovo traguardo, che lascia prefigurare un’adeguata remunerazione degli azionisti, rimaniamo però saldamente ancorati alla realtà e attenti alle criticità che stanno emergendo a seguito del conflitto in Ucraina e della conseguente situazione geopolitica, le cui ripercussioni sull’economia italiana si preannunciano severe. Il fatturato del mese di marzo sta registrando un trend positivo e la disponibilità di prodotto rimane totale, ma monitoriamo con attenzione tutti gli sviluppi, con particolare riguardo ai costi dell’energia e al loro impatto sulla redditività prospettica”.