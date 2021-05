Borsino delle professioni: chi sale e chi scende. Un'impresa su 4 fatica a trovare il profilo desiderato

Previsioni occupazionali nel trimestre maggio-giugno-luglio 2021. E' il tema del focus elaborato dalla Camera di commercio della Romagna. Su base nazionale, gli ingressi previsti nel solo mese di maggio sono 390mila, di cui il 9,3% (36.400) in Emilia-Romagna. Il 19,1% del dato regionale, pari a 6.970 ingressi previsti, attengono all’area di competenza della Camera di commercio della Romagna, il 3,1% di incidenza in più del mese trascorso, in linea con l’avanzare della stagione estiva e delle aperture di attività rispetto alle rilevazioni precedenti.

I risultati dell’indagine per la provincia di Forlì-Cesena

L’indagine rileva 11.090 entrate previste nel trimestre maggio-luglio 2021, di cui 3.440 nel solo mese di maggio. Di queste, il 76% riguardano lavoratori dipendenti (tempo determinato, indeterminato, apprendisti, altri alle dipendenze) e il restante 14% lavoratori con forme contrattuali diverse (collaboratori, in somministrazione, altri non alle dipendenze).

Le entrate previste nei primi 5 settori di attività nel mese di maggio 2021 e nel trimestre fino a luglio ammontano rispettivamente a: 650 e 1.890 per il commercio; 620 e 2.660 per i servizi di alloggio e ristorazione e servizi turistici; 550 e 1.980 per i servizi alle persone; 260 e 610 nelle costruzioni e 200 e 650 per i servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio.

Le previsioni di assunzioni per i giovani con meno di 30 anni riguardano il 26% dei casi (+3% rispetto al mese precedente), mentre il 9% delle entrate previste è destinato a personale laureato (-1%).Ancora in 25 casi su 100 le imprese prevedono difficoltà nel trovare i profili desiderati (una su quattro).