Il borsino delle professioni, i numeri della provincia: l'estate porterà oltre 11mila assunzioni

Nel trimestre giugno-agosto sono previste oltre 11mila assunzioni nella provincia di Forlì-Cesena. E' la previsione di "Excelsior Informa", il Bollettino mensile con orizzonte trimestrale sui fabbisogni occupazionali delle imprese industriali e dei servizi, realizzato da Unioncamere, Anpal e dalle Camere di commercio italiane. "Il mese di giugno e il trimestre in corso registrano una maggior previsione di entrate rispetto allo stesso periodo del 2021", informano dall'ente camerale.

L’indagine rileva 5.490 entrate previste nel mese di giugno e 11.830 nel trimestre giugno-agosto 2022, con una variazione sull’analogo periodo del 2021 di +1.830 entrate previste, e di + 790 rispetto al solo mese di giugno 2021. I contratti previsti per le entrate nel mese di giugno riguardano per l’85,9% lavoratori dipendenti (tempo determinato, indeterminato, apprendisti, altri alle dipendenze) percentuale stabile rispetto al periodo precedente, il restante 14,1% sono lavoratori con forme contrattuali diverse (collaboratori, in somministrazione, altri non alle dipendenze).

Le entrate programmate nei primi 5 settori di attività, nel mese di giugno e nel trimestre fino ad agosto, ammontano rispettivamente a 1.890 e 3.760 per servizi di alloggio e ristorazione e servizi turistici (in crescita rispetto a maggio); 1.000 e 1.810 per i servizi alle persone (che guadagnano una posizione); 830 e 1.650 per il commercio (in espansione); 270 e 630 per i Servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio (in aumento); 260 e 650 per i servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone (in ampliamento).

Le previsioni di assunzioni per i giovani con meno di 30 anni riguardano il 27% dei casi (stabili rispetto al mese precedente), mentre l’11% delle entrate previste è destinato a personale laureato (+1%). Il 15% delle assunzioni programmate riguarda dirigenti, specialisti e tecnici (in crescita di 1 punto mentre la media nazionale è in calo di 1 punto percentuale, pari al 17%). Nella provincia, nel mese di giugno, per le imprese intervistate sono alte le difficoltà a trovare i profili desiderati, previste in 38 casi su 100, specie nelle aree direzioni e servizi generali (43,1%).