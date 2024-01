Da quasi 40 anni Antonella gestisce la sua bottega "casa e negozio", come una volta : la visita del sindaco

Una storica bottega di vicinato di Meldola, attiva da quasi 40 anni, ha ricevuto la visita del sindaco Roberto Cavallucci. Si tratta del punto vendita di casalinghi gestito da Antonella Giorgini. "Entri in questa piccola bottega di casalinghi e la prima cosa che ti conquista è la cura con la quale Antonella espone i suoi prodotti", scrive il primo cittadino meldolese. Giorgini apre la sua attività nel lontano 1985, il primo giugno, realizzando quello che fin da ragazzina era il suo sogno. "Apre in luogo storico della città che prima della sua colorata bottega aveva ospitato un negozio di intimo ed uno di tessuti. Ai tempi, numerosi anni fa, qui era la tipica ‘casa e bottega’ e ci ha raccontato come in passato lì ci fosse anche una piccola cucina nel retro", sempre Cavallucci. La visita del sindaco è avvenuta assieme all’assessore alle Attività produttive Simona Zuccherelli ed ai rappresentanti della Confcommercio Gabriele Mambelli e Cristina Farolfi. "Antonella è in pensione ma non intende certo lasciare i meldolesi senza questo piccolo punto di riferimento che la vede attenta ospite in grado di ascoltare i clienti e soddisfarne ogni esigenza", conclude Cavallucci.