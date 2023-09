Bper Banca, Cecilia Bavera nuova Responsabile direzione territoriale Emilia Est-Romagna

Cambio al vertice nella Direzione Territoriale Emilia Est-Romagna di BPER Banca, che include le province di Bologna, Rimini, Ravenna, Ferrara e Forlì-Cesena: Cecilia Bavera da oggi è la nuova Responsabile. Prende il posto di Massimo Biancardi, che va ad assumere altri importanti incarichi nell'ambito della Direzione generale della Banca, all’interno della Direzione Imprese.

Cecilia Bavera, 48 anni, nata nella provincia di Varese, con un percorso di studi umanistico e scientifico, nel corso della sua carriera ha operato in ambito commerciale per BPM prima e poi per Banco Bpm, ricoprendo negli anni ruoli di crescente responsabilità. In BPER Banca ora sarà a capo di una struttura che conta 141 filiali, 4 Centri Imprese e circa 1200 dipendenti.

Stefano Vittorio Kuhn, Chief Retail Commercial Banking Officer di BPER Banca, dichiara: “Abbiamo designato alla guida della Direzione Territoriale Emilia Est-Romagna una professionista capace e competente come Cecilia Bavera, che si è distinta per un’esperienza manageriale positiva nelle reti commerciali di Banco BPM. Siamo soddisfatti che ora faccia parte della squadra di BPER Banca e che possa mettere a disposizione la sua professionalità per un territorio per noi strategico, che vogliamo valorizzare confermando il ruolo della nostra Banca come punto di riferimento per aziende e famiglie”.