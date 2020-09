Business e fabbisogno linguistico: "Traduzione ed imprese un connubio vincente"

enerdì 25 settembre, alle ore 10, appuntamento con il webinar "Traduzione e imprese: un connubio vincente", per conoscere il valore aggiunto della traduzione per lo sviluppo del business, in particolare per le piccole e medie imprese. L’evento rientra nell’ambito della "Giornata europea delle Lingue", promossa dal 2001 dal Consiglio d’Europa e sostenuta dall’Unione Europea, ed è organizzato dalla direzione generale Traduzione (DGT) della Commissione europea in collaborazione con la Camera di commercio della Romagna e il Dipartimento di Interpretazione e Traduzione (DIT) dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna.

Internazionalizzazione, innovazione digitale, traduzione automatica e opportunità offerte alle PMI dall’Unione Europea e dal territorio, tramite il Dipartimento di Interpretazione e Traduzione (DIT) dell'Università di Bologna e la Camera di commercio della Romagna: questi i temi al centro del webinar in programma venerdì 25 settembre dalle ore 10.

L’evento rientra fra le attività organizzate in tutta Europa per celebrare la “Giornata europea delle Lingue”. La Giornata, promossa dal 2001 dal Consiglio d’Europa e sostenuta dall’Unione Europea, ha l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sulla diversità culturale e linguistica del continente e di incoraggiare l'apprendimento delle lingue lungo tutto l'arco della vita.

Il programma prevede, dopo i saluti introduttivi degli enti organizzatori, la presentazione dei risultati del progetto di ricerca dell’Università di Bologna sul fabbisogno linguistico delle PMI del nostro territorio in termini di traduzione e alcune riflessioni sull’attivazione del supporto di traduzione automatica a sostegno delle PMI stesse, alcune delle quali hanno già aderito alla sperimentazione.

A seguire sarà presentato l’utilizzo della traduzione automatica in tre imprese fornitrici di servizi linguistici. Per concludere, un rappresentante della Commissione Europea illustrerà eTranslation, il servizio di traduzione automatica sviluppato dalla Commissione europea e ora disponibile gratuitamente alle PMI.

Maggiori informazioni, il programma dettagliato e il link per la partecipazione sono disponibili alla pagina web dedicata sul sito della Camera di commercio della Romagna vwww.romagna.camcom.it.