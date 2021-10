Dal 2012 accanto alle imprese che desiderano un supporto professionale

Nel nostro Business Center aiutiamo le start up, le imprese e i libero professionisti ad affermarsi attraverso molteplici servizi che aiutano a risparmiare soldi e tempo e permettono agli imprenditori di concentrarsi sulla loro attività. Disponiamo di 12 uffici arredati e pronti all’uso per brevi o lunghi periodi; 4 postazioni in coworking; sale per riunioni, meeting, assemblee condominiali, mediazioni, corsi di formazione ecc. Inoltre offriamo un ampio ventaglio di proposte per la Domiciliazione Postale e Legale. Il nostro Staff, tutto al femminile, è pronto a rispondere alle tue esigenze per proporti la soluzione più adatta al tuo business, per darti la possibilità di concentrarti sulla tua professione al 100% senza scocciature o distrazioni.

Di questi tempi non si fa altro che parlare di Smart Working e lavoro agile. Noi ti permettiamo di svolgere la tua attività in un ambiente dinamico in cui creare collaborazioni e progetti: la ricchezza del Business Center nasce proprio dalla condivisione di spazi comuni che permettono il fluire di idee e stimoli professionali, in tutti i campi. La posizione è strategica: ci troviamo a meno di un chilometro dal casello autostradale di Forlì, nella zona industriale di Coriano, in via Carlo Zotti 20, con un ampio parcheggio gratuito. Alcuni uffici sono accessibili dalle 6 alle 24 tutti i giorni dell’anno.

I nostri 10 anni di esperienza professionale, uniti all’affiliazione con il network di Ufficiarredati.it donano unicità al nostro Business Center che risulta essere l’unico a Forlì capace di offrire alle aziende servizi a 360 gradi, inclusa l’assistenza da parte di professionisti in consulenze personalizzate che permettono, alle società che si affacciano sul territorio romagnolo, di analizzare le potenzialità di business.

Ultimo, ma non per importanza, aderiamo da un paio di mesi alla Federazione Spazi Flessibili, un organismo nazionale che porta ulteriore vantaggio alla struttura in quanto abbiamo un canale diretto con cui rivolgerci alle autorità nazionali competenti.

Visita il sito www.businesshubromagna.it per maggiori informazioni.