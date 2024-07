Caldo opprimente all'Electrolux, primi accorgimenti dell'azienda: si anticipa l'orario del turno centrale

Il caldo crea disagi anche negli ambienti di lavoro. Dopo la segnalazione della Rsu Fiom circa le condizioni di disagio avvertite dai dipendenti, l'Electrolux ha convocato un primo incontro con gli Rls. Nel corso dell'incontro si è provveduto ad illustrare le misure messe in campo per la gestione del rischio microclimatico ed attivare l'orario speciale estivo dalle 6 alle 14.30 per il turno centrale 8-17. I rappresentanti della sicurezza dei lavoratori hanno chiesto "la verifica e la pulizia di tutti i ventilatori per garantre la corretta funzionalità e la sostituzione di quelli rotti; di tutelare tutti i lavoratori di tutti i reparti e non solo quelli dalle 8 alle 17; e valutare un orario ridotto per tutti i lavoratori con i parz aziendali".

E' stata infine richiesta dalla Rls Cinzia Colaprico "di sospendere l'attività del turno del pomeriggio o di svolgere solo quello del mattino". "Sopra i 35°C è legittima ed opportunità l'interruzione in autotutela", sospendendo in tale caso "l'attività lavorativa per tutti". Tra le richieste inoltre quelle di "pause aggiuntive una volta raggiunti i 30-31°C e che i sali minerali vengano distribuiti dal team leader ai lavoratori sulle linee". L'azienda ha comunicato che provvederà a valutare le proposte degli Rls e dare riscontro nei prossimi incontri.

Da Colaprico è stato giudicato positivamente l'anticipo dell'orario di lavoro. Tuttavia "resta il problema immediato delle alte temperature e delle criticità per molti lavoratori in molti reparti in particolare a due turni - è l'informativa -. Pertanto in assenza di provvedimenti non si escludono azioni in autotutela degli operai".