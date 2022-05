Camera di Commercio della Romagna: nominati i componenti del Consiglio

Sono stati nominati i componenti del Consiglio della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, composizione determinata dai criteri di rappresentanza e dalle indicazioni conseguentemente formulate dalle associazioni. I componenti entrano in carica dalla data di insediamento del Consiglio Camerale: il decreto della Regione viene notificato a tutti gli interessati, alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali e di tutela dei consumatori che hanno partecipato al procedimento, alla Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini e al ministero dello Sviluppo Economico.

Le nomine, per settore

Per il settore agricoltura (Cia Romagna, Coldiretti Forlì-Cesena, Coldiretti Rimini, Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini) è stato nominato come consigliere Alessandro Corsini. Per il settore artigianato (Cna associazione territoriale di Forlì-Cesena, Cna associazione provinciale di Rimini, Confartigianato Federimpresa Cesena, Confartigianato di Forlì, Federimprese Confartigianato della provincia di Rimini, Confesercenti Cesena, Confesercenti Forlì, Confesercenti Rimini) sono quattro i consiglieri: Mirco Galeazzi, Alice Nasolini, Francesco Ferro e Daniela Pedduzza.

Per il settore industria, i consiglieri di Confindustria Romagna sono Magalì Prati e Vici Luca, mentre per Cna associazione territoriale di Forlì-Cesena, Cna associazione provinciale di Rimini, Confartigianato Federimpresa Cesena, Confartigianato di Forlì Federimprese, Confartigianato della provincia di Rimini Davide Ortalli.

Per il settore commercio (Cna associazione territoriale di Forlì-Cesena, Cna associazione provinciale di Rimini, Confartigianato Federimpresa Cesena, Confartigianato di Forlì Federimprese, Confartigianato della provincia di Rimini, Confcommercio-Imprese Per L'italia della provincia di Rimini, Confesercenti mandamentale Cesenate, Confesercenti provinciale forlivese, Confesercenti provinciale Rimini, sono stati nominati come consiglieri Nelida Magdalena Mochnal, Giammaria Zanzini, Giovanna Giusto, Fabrizio Vagnini. Per il settore cooperazione: A.g.c.i. Associazione Generale Cooperative Italiane – Agci Emilia-Romagna, Confcooperative Romagna, Legacoop Romagna, il consigliere nominato è Guido Sassi.

Per il settore turismo, in rappresentanza del'Associazione italiana albergatori Bellaria Igea Marina, Associazione albergatori Cattolica, Associazione italiana albergatori di Misano Adriatico, Federalberghi Associazione italiana albergatori di Riccione, Federalberghi Associazione italiana albergatori di Rimini, è stato nominato come consigliere Patrizia Rinaldis; mentre Cna Associazione territoriale di Forlì-Cesena, Cna Associazione provinciale di Rimini, Confartigianato Federimpresa Cesena, Confartigianato di Forlì Federimprese, Confartigianato della provincia di Rimini, Confcommercio - Imprese Per L'italia della provincia di Rimini, Confesercenti mandamentale cesenate, Confesercenti provinciale forlivese, Confesercenti provinciale Rimini, Fabrizio Albertini e Gaetano Callà.

Per il settore trasporti e spedizioni (Cna Associazione territoriale di Forlì-Cesena, Cna Associazione provinciale di Rimini, Confartigianato Federimpresa Cesena, Confartigianato di Forlì– Federimprese, Confartigianato della provincia di Rimini, Confesercenti Forlì, Confesercenti Rimini) il consigliere è Gianluca Capriotti. Per il settore credito e assicurazioni (Abi e Ania) è stato nominato consigliere Mauro Fabbretti.

Per il settore servizi alle imprese i consiglieri in rappresentanza di Cna Associazione Territoriale di Forlì –Cesena, Cna Associazione Provinciale di Rimini, Confartigianato Federimpresa Cesena, Confartigianato di Forlì– Federimprese, Confartigianato della Provincia di Rimini, Confcommercio - Imprese per l’Italia della Provincia di Rimini, Confesercenti Mandamentale Cesenate, Confesercenti Provinciale Forlivese, Confesercenti Provinciale Rimini sono Lorenzo Falcioni, Carlo Battistini, Renata Mantovani, Antonietta Bagioni;

Per le organizzazioni sindacali dei lavoratori (Cdlt Cgil Forlì, Cisl Romagna, Cdlt Cgil del territorio di Cesena, Cgil Rimini, Camera Sindacale provinciale Uil di Forlì, Cst Uil Cesena) è stato nominato Marcello Borghetti. Per le associazioni di tutela dei consumatori (Federconsumatori provincia di Forlì – Cesena Aps, Adiconsum Romagna, Federconsumatori della provincia di Rimini Aps), il consigliere è Milad Jubran Basir. I rappresentanti degli ordini professionali riuniti presso la camera di commercio hanno indicato il nominativo del componente del Consiglio camerale, relativamente al seggio assegnato al rappresentante dei liberi professionisti, Maria Teresa Bonanni.