Le Camere di commercio scrivono alla premier Meloni: "Non lasciamo sole le imprese in questo momento"

I presidenti delle Camere di Commercio della Romagna e di Ferrara e Ravenna scrivono alla premier Giorgia Meloni. Questo il contenuto della lettera scritto congiuntamente dai presidenti Giorgio Guberti e Carlo Battistini: "Ci rivolgiamo a Voi per esprimere la nostra preoccupazione per la grave situazione delle imprese delle nostre province, particolarmente colpite dalle alluvioni che hanno devastato gran parte della regione Emilia-Romagna. Queste imprese sono il motore dell'economia locale e hanno saputo dimostrare, anche nella recenti difficoltà causate dalla pandemia e dagli effetti del conflitto Russia-Ucrania, capacità di resilienza e reazione, ma oggi hanno bisogno di sostegno per ripartire e superare questa grave crisi".

Le stesse aziende ora chiedono sostegno e di non essere lasciate sole a fronteggiare l’attuale emergenza. "Si chiede, quindi, di prevedere nei provvedimenti urgenti che il Governo sta predisponendo per fronteggiare i danni dell’emergenza meteo, norme che: consentano alle banche una moratoria sui prestiti alle imprese alluvionate,

coinvolgendo gli Organi di Vigilanza; prevedano l’immediata eliminazione di tutte le scadenze di ordine tributario, per il 2023, prevedendo anche la possibilità di utilizzo del meccanismo del credito d'imposta; prevedano per il settore agricolo l’eliminazione per il 2023 delle imposte; si prevedano inoltre per il settore agricolo, ammortizzatori sociali, ad esempio, per gli operai a tempo determinato, nonché la possibilità di incrementare le percentuali di indennizzo per le colture colpite dall’alluvione, sulla base di quanto previsto dal fondo Agricat".

"Tali misure sarebbero di grande aiuto per alleggerire il peso del debito e dare respiro alle attività produttive. Siamo certi, Onorevole Presidente, Onorevoli Vice Presidenti e Onorevoli Ministri che saprete ascoltare le istanze dei territori colpiti e dimostrare sensibilità e solidarietà verso chi ha perso tutto o quasi".