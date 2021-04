Campagna 730, pienamente operativi gli sportelli di Confartigianato

Gli sportelli Caaf, presenti nelle 8 sedi e nei 4 mandamenti di Confartigianato Forlì, hanno avviato la campagna fiscale 2021 per 730, Isee e tutti gli altri adempimenti per pensionati e lavoratori dipendenti. Come spiega Marco Valenti, segretario di Confartigianato di Forlì "da inizio aprile abbiamo iniziato a ricevere su appuntamento i cittadini che si rivolgono ai nostri operatori per l’assistenza fiscale sui modelli 730, già dall’anno scorso, abbiamo raccolto le deleghe per ottenere i dati della cosiddetta dichiarazione precompilata e nel 2021 abbiamo innovato il sistema informatico per lo scambio dei dati con l’Inps e l’Agenzia delle Entrate, grazie a un nuovo protocollo di cooperazione applicativa. Questo dialogo in tempo reale tra il Caaf e gli archivi degli enti in questione ci ha permesso di semplificare e rendere molto più efficiente il lavoro dei nostri sportelli. Tutto a vantaggio dei cittadini, che scegliendo l’assistenza di Confartigianato possono contare su risposte immediate e processi rapidi di lavorazione di qualsiasi pratica fiscale".

A cominciare dai modelli 730 ma anche per ottenere l’attestazione Isee, sempre più necessaria per accedere a benefici di varia natura, tra cui, per esempio, il reddito di cittadinanza e il nuovo assegno per il nucleo familiare. Molte le novità di quest’anno. Su tutte, la possibilità per gli sportelli territoriali dei Caaf Confartigianato "di apporre il visto di conformità sulle pratiche relative alle cessioni dei crediti collegati ai bonus edilizi, nella sua maxi versione, come il Superbonus 110%, ma anche per gli altri incentivi dedicati all’efficientamento energetico del patrimonio immobiliare italiano, come l’Ecobonus e il Sismabonus, destinato alla messa in sicurezza degli edifici. Facilità di utilizzo e semplicità nell’accesso ai documenti, oltre alla possibilità di gestire direttamente pratiche e domande sono le caratteristiche principali della piattaforma per i clienti degli sportelli del Caaf Confartigianato".

"La piattaforma consente di gestire e inviare la documentazione direttamente con un click - conclude Valenti -. Uno strumento lanciato l’anno scorso in pieno lockdown, per garantire l’operatività dei nostri sportelli nonostante le limitazioni della circolazione delle persone, imposta in quei primi mesi di emergenza sanitaria. Una piattaforma che è stata ulteriormente sviluppata e migliorata, per aumentare la qualità dei servizi offerti ai clienti dal Caaf Confartigianato e l'esperienza di chi si affida a noi per l'assistenza fiscale".