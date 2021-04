Con 40 ettari di serre e 400 dipendenti, racconta come fare l'orto in casa in una campagna pubblicitaria nazionale

L'azienda forlivese di via Zampeschi "Orto Mio", che produce e commercializza piante da orto e piante aromatiche di alta qualità, attenta alla sostenibilità ambientale, approda in tv e alla radio sui canali Mediaset con una campagna di comunicazione nazionale firmata Publitalia 80 e Mediamond e pianificata da EGE Produzioni. Lanciata e promossa il primo giorno di primavera, l’intera campagna è ai blocchi di partenza con l'avvio programmato per l’11 aprile in tv all’interno di format televisivi e alla radio con citazioni mirate in programmi radiofonici. Lo scopo della campagna è indicare ai consumatori la bellezza e l'utilità di ricreare nel proprio balcone, terrazzo o giardino, un piccolo orto. “La collaborazione con uno degli operatori televisivi nazionali più importanti – commenta Anne Clare Mackintosh, fondatrice di Orto Mio – è motivo di orgoglio per l’azienda che, con 40 ettari di serre tutte localizzate nella provincia di Forlì-Cesena, e oltre 400 dipendenti, è in continua espansione e attraverso i propri investimenti contribuisce con entusiasmo alla crescita del territorio”.